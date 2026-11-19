Чтобы приобрести комплект из приставки PlayStation 5 Slim и новой игры Grand Theft Auto VI, жителю России со средним доходом потребуется отработать примерно 17 дней. При заработке на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) срок накопления растянется до 65 рабочих дней — это чуть больше трех месяцев. Такие расчеты представили аналитики сервиса GdeRabota.ru, передает «Газета.Ru».

Как проводились расчеты

Для оценки доступности игрового набора эксперты взяли среднюю рыночную стоимость консоли PlayStation 5 Slim с накопителем на 1 ТБ — 81 999 рублей — и цену самой игры в 6440 рублей. Общая стоимость покупки составила 88 439 рублей.

Полученную сумму аналитики сопоставили с официальными показателями доходов в стране:

средней зарплатой по России — 104 967 рублей;

федеральным МРОТ — 27 093 рубля.

В исследовании отдельно подчеркнули, что при расчетах не учитывались повседневные траты россиян на продукты, жилье и другие обязательные платежи. Если у геймера уже есть подходящая приставка, покупка только самой игры займет заработок за 1,2 рабочего дня при средней зарплате или за 4,8 дня при доходе на уровне МРОТ.

Кому комплект достанется быстрее всех

В качестве примера высокооплачиваемой специальности в GdeRabota.ru привели профессию зубного техника. Средний заработок таких специалистов достигает 291 552 рублей в месяц. При таком уровне дохода заработать на приставку и игру можно всего за шесть рабочих дней.

Мировой релиз Grand Theft Auto VI для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоялся 19 ноября 2026 года. Выхода новой части популярной франшизы от студии Rockstar Games игроки ждали более 13 лет.