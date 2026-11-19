Если Социальный фонд России (СФР) пересмотрел стаж и уменьшил размер выплат, пенсионер вправе потребовать вернуть неучтенные периоды работы и предпринимательской деятельности. О том, как действовать в такой ситуации, «Ленте.ру» рассказал юрист, вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

С чего начать оспаривание

Первый шаг — запросить в Соцфонде официальное письменное решение. В документе должны быть указаны конкретные периоды, которые фонд исключил из стажа, причины пересмотра и новый расчет выплаты.

«Эти сведения позволят сопоставить позицию фонда с материалами, которые использовались при первоначальном назначении пенсии», — пояснил Дмитрий Хрулев.

Какие документы потребуются

Чтобы доказать свою правоту, пенсионеру нужно собрать пакет бумаг, подтверждающих страховые взносы. В этот список входят:

первоначальное решение о назначении пенсии;

старая и актуальная выписки из индивидуального лицевого счета;

расписка о приеме документов при оформлении пенсии;

справки СФР об уплаченных страховых взносах;

платежные поручения и квитанции.

Бывшим предпринимателям дополнительно понадобятся свидетельства и справки из налоговой инспекции об уплате обязательных платежей. Как уточнил юрист, для старых периодов работы на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) такие бумаги подтверждают перечисления, которые по действовавшему тогда законодательству приравнивались к страховым взносам.

Особое внимание нужно уделить точным датам: каждый спорный период проверяющие сверяют с платежами за конкретные месяцы и годы.

Как подтвердить добросовестность и куда обращаться

Дмитрий Хрулев советует отдельно зафиксировать добросовестность самого получателя выплат. Для этого нужно показать, что при первичном обращении пенсионер передал достоверные данные и полный пакет бумаг, на основе которых фонд ранее вынес положительное решение. Кроме того, стоит подтвердить, как долго пенсия приходила в прежнем размере — подойдут справки из СФР и банковские выписки.

Собранные документы необходимо приложить к заявлению о корректировке индивидуального лицевого счета и пересмотре решения Соцфонда. Если ведомство откажется восстанавливать выплаты, защитить пенсионные права можно через районный суд.