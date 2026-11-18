Гражданина России жестоко избили в сербском Белграде, он попал в больницу с тяжелыми травмами, пишет SHOT.

По предварительной версии, 20-летний россиянин выпивал вместе с 22-летним мужчиной в местном рекреационном комплексе Sportsko selo в центре города. Пока неизвестно, что именно спровоцировало конфликт.

«Слово за слово, и словесная перепалка переросла в драку. Мужчина несколько раз ударил россиянина по голове», — говорится в публикации.

Пострадавшего срочно доставили в белградскую больницу неотложной помощи. Медики выявили у него перелом основания черепа и внутричерепное кровоизлияние.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в нападении и провели задержание. Его обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело.