Жители села Любовниково в Касимовском муниципальном округе получили доступ к стабильной мобильной связи. О полном завершении пусконаладочных работ на новом телекоммуникационном объекте сообщил глава администрации округа Иван Бахилов.

Монтаж вышки был проведен еще в сентябре 2026 года, однако ее полноценный ввод в эксплуатацию состоялся лишь после недавней финальной настройки оборудования. Глава округа подчеркнул, что наличие качественного сигнала имеет стратегическое значение для сельской территории. Это не просто бытовой комфорт, а критически важное условие для оперативной работы экстренных служб, возможности удаленной занятости, дистанционного обучения и поддержания надежной связи с родственниками.

Для максимального удобства местных жителей представители мобильного оператора лично прибыли в Любовниково. Специалисты провели презентацию доступных услуг и бесплатно раздали сельчанам новые SIM-карты с уже активированным подключением. Как отметил Иван Бахилов, жители сразу же протестировали качество сети на своих устройствах и высоко оценили результат, выразив удовлетворение стабильностью сигнала.