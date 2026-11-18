Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева и ее супруг, бизнесмен Роман Гаврилов, перешли к судебному разбирательству по разделу совместно нажитого имущества. Предметом спора стали два принципиально разных объекта: столичный пентхаус и частный музей Михаила Лермонтова в Ставропольском крае.

Официально брак пары был расторгнут 2 ноября 2026 года. Инициатором процедуры выступил Гаврилов, подавший иск о разводе еще в сентябре. В своем заявлении он указал, что фактически супруги не живут вместе с декабря 2025 года. Несмотря на попытки актрисы сохранить семью, примирение не состоялось.

Теперь стороны не могут договориться о судьбе двух основных активов. Первым является пентхаус в Москве, в котором в данный момент проживает Роман Гаврилов. Вторым, и наиболее уникальным, стал музей имени Михаила Лермонтова, расположенный в историческом «Домике Рошке» в поселке Иноземцево. Именно Наталья Бочкарева приобрела это здание, провела его реставрацию и открыла для посетителей в 2024 году. Адвокаты актрисы подчеркивают, что значительная часть антикварных предметов и мемориальных вещей, составляющих экспозицию, была куплена ею лично в период брака.

Мирно урегулировать имущественные вопросы не удалось. Бизнесмен предлагал заключить мировое соглашение, однако его условия не удовлетворили сторону Натальи Бочкаревой, что вынудило ее обратиться в суд.

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с изданием aif.ru отметил сложность данной ситуации. Эксперт пояснил, что формально речь идет о двух принципиально разных по назначению объектах. Если бы делились два однотипных объекта недвижимости, суд мог бы просто оценить их площадь и обязать сторону, получившую большую долю, выплатить компенсацию.