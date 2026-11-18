38-летний житель Рязани предотвратил гибель бездомного кота в Турции, вовремя заметив угрозу. Инцидент произошел во время прогулки россиянина с возлюбленной вдоль набережной в районе Тедже города Мерсин, сообщает канал SHOT.

По словам очевидцев, местные рыбаки дали голодному животному рыбу фугу, которая является смертельно опасной как для людей, так и для животных из-за содержания мощного нейротоксина. Кот уже нес добычу в зубах, когда его заметил российский турист.

Проявив бдительность и не растерявшись в критической ситуации, рязанец выступил в роли спасателя. Он оперативно подбежал к животному, вырвал ядовитую рыбу из пасти кота и сразу же выбросил ее в море, тем самым сохранив жизнь четвероногому.