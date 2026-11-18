Рязанский районный суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным.

Следствие и судебное разбирательство установили, что инцидент произошел в апреле 2024 года в ночное время в селе Алеканово. Двое знакомых распивали спиртные напитки в одном из частных домовладений. Спокойное времяпрепровождение переросло в острую словесную перепалку после того, как один из мужчин начал подвергать резкой критике профессиональные навыки своего собеседника.

Не выдержав упреков, 45-летний подсудимый применил холодное оружие. В ходе конфликта он нанес оппоненту более 30 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей. Множественные ранения оказались несовместимыми с жизнью, и потерпевший скончался.

Принимая во внимание вердикт присяжных заседателей, а также позицию государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.