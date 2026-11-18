21 ноября на базе футбольного манежа, расположенного по адресу Парковый проспект, дом 2, состоится зрелищный гала-матч. На поле встретятся сборная Рязанской области и основной состав футбольного клуба «Рязань». Начало игры запланировано на 12:00.

Особую интригу противостоянию придает состав региональной команды. В заявку сборной Рязанской области включены представители футбольного клуба «GERMES». Это отличная возможность для болельщиков увидеть любимых игроков в новых амплуа и оценить их мастерство в матче против сильной соперничающей стороны.

Организаторы мероприятия приглашают всех любителей футбола прийти на трибуны и оказать моральную поддержку спортсменам.

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