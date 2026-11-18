Жители Рязанской области получили возможность протестировать инновационный ИИ-помощник «Отклик», разработанный командой проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Сервис создан в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» и призван помочь гражданам в поиске работы и подготовке к трудоустройству.

Ключевая особенность сервиса — возможность пройти собеседование в комфортных условиях, где можно спокойно ошибаться, подбирать правильные формулировки и пробовать снова. ИИ-помощник учитывает специфику российской практики найма, что делает тренировки максимально приближенными к реальным условиям.

Специализированный карьерный ИИ-ассистент моделирует полноценную ситуацию собеседования на работу или стажировку. В ходе диалога он задает уточняющие вопросы, адаптируясь к ответам кандидата. По завершении беседы участник получает персональные рекомендации: сервис анализирует отдельные ответы по содержанию и применяет общие критерии оценки ко всей беседе. При желании собеседование можно пройти повторно для закрепления полученных навыков.

Официальный запуск ИИ-помощника запланирован на 2027 год, однако уже сейчас к тестированию могут присоединиться пользователи со всей России, включая Рязанскую область. Для самых активных участников предусмотрена приятная мотивация: среди первой тысячи человек, прошедших ИИ-собеседование до конца 2026 года, разыграют 100 персональных карьерных консультаций с экспертами проекта «Профразвитие» в очном и онлайн-форматах.

Чтобы протестировать «Отклик» и попробовать свои силы в ИИ-собеседовании, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Возрастное ограничение 12+.