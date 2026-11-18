Днем 18 ноября в городе Сарай Рязанской области произошел пожар, унесший жизнь человека. Возгорание случилось в жилом доме, расположенном на улице 1-е Мая, сообщает издательство «Пресса«.

Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательную часть в дневное время. На вызов незамедлительно выехали два пожарных расчета в составе шести сотрудников личного состава. Однако к моменту прибытия первых подразделений пламя уже полностью охватило двухкомнатную квартиру. Несмотря на усилия огнеборцев по тушению, спасти находившуюся внутри 88-летнюю женщину не удалось.

По информации от соседей погибшей, она проживала в данной квартире совместно с сыном. На момент возникновения пожара мужчина находился вне дома.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают точные причины возникновения возгорания и все обстоятельства трагедии.