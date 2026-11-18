В центре Рязани стартовали первоочередные противоаварийные работы в здании бывшей Екимецкой гимназии, расположенном по адресу улица Горького, дом 51. Ремонт проводится по поручению губернатора Павла Малкова.

Здание имеет особый статус — это объект культурного наследия регионального значения. Сегодня в его исторических стенах продолжает свою работу образовательное учреждение «Школа № 1 им. В. П. Екимецкой». Сочетание памятника архитектуры и действующей школы требует от подрядчика особой ответственности и точности при выполнении всех мероприятий.

Для обеспечения безопасности учащихся и пешеходов на период ремонта вокруг объекта установлено временное ограждение.

В августе 2026 года по результатам конкурсных процедур был определен подрядчик — компания «Фасадстройсервис», с которой заключен соответствующий контракт. В настоящее время строители ведут работы на наиболее уязвимых элементах здания: укрепляют кровлю и фундамент, восстанавливают отдельные участки фасада. Все мероприятия проводятся строго в соответствии с проектной документацией по первоочередным противоаварийным мероприятиям.

Согласно условиям контракта, полный цикл ремонтных работ планируется завершить к концу 2027 года.