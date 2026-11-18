Родителям не следует настаивать на написании писем Деду Морозу, если ребенок уже сомневается в его существовании. Отказываться от новогодней традиции нужно плавно, а не устраивать «разоблачение» прямо перед праздником. Об этом Life.ru рассказала детский и семейный нейропсихолог Кира Макарова.

По словам специалиста, дети с возрастом сами начинают догадываться, кто на самом деле кладет подарки под елку. Взрослым не нужно искусственно затягивать веру в чудо, особенно когда ребенок переходит в подростковый возраст.

Кира Макарова напомнила о психологическом кризисе семи лет. В этот период у ребенка формируются новые механизмы психики, которые помогают ему ориентироваться в социуме и принимать взрослые правила. Пройдя этот этап, школьник уже способен самостоятельно понять, что Дед Мороз — лишь сказочный образ.

«Родители должны стимулировать это взросление и делать всё, чтобы ребёнок хотел вырасти, а не развивать в нём инфантилизм», — подчеркнула нейропсихолог.

Если родители продолжают требовать новогодние письма даже от 12-летнего подростка, ситуация оборачивается против них самих. Осознавая условность игры, подросток может намеренно вписать в список пожеланий дорогостоящие гаджеты, ставя мать и отца в неловкое финансовое положение.

Эксперт рекомендует ненавязчиво обозначать сказочный статус волшебника в повседневных разговорах. Если ребенок по привычке продолжает верить в необходимость писать письма, стоит мягко подсказать, что он уже перерос этот ритуал.

Главное правило — не ставить ультиматумов. Взросление идет постепенно, поэтому задача родителей заключается в поддержке детской самостоятельности. Как резюмировала Кира Макарова, после прохождения кризиса семи лет ребенку достаточно деликатных намеков по принципу «поиграли в игры — и хватит».