Уличную экспозицию рядом с Рязанской ВДНХ дополнила новая монументальная работа. На стену дома № 38, корпус 1 по улице Затинной перенесли элемент полотна «Рязанские луга», автором которого является народный художник СССР Виктор Иванович Иванов. Об этом сообщил Центр развития креативных индустрий Рязанской области.

Мурал выполнил художник-урбанист Олег Лукьянов. Он воссоздал фрагмент живописного полотна по заранее подготовленному макету и перенес изображение на поверхность здания. Для создания арт-объекта автор применил «Цифровую фреску» — технологию переноса изображений на уличные поверхности, которую разработал сам Лукьянов.

«Рязанские луга» стали второй работой по мотивам произведений Виктора Иванова в этом квартале. Ранее по соседству на фасаде разместили фреску с фрагментом другой известной картины мастера — «Косцы», выполненную в той же технике. Таким образом, вокруг пространства Рязанской ВДНХ продолжает формироваться единая серия уличных арт-объектов, знакомящая горожан и туристов с классической рязанской живописью в формате паблик-арта.