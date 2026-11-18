Рязанская область вновь продемонстрировала высокие показатели по уровню развития кластеров и заняла III место во II Национальном рейтинге субъектов РФ. В прошлом году регион также вошел в топ-3 всероссийского рейтинга. Результаты были озвучены в Уфе, где в эти дни проходит Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы».

Национальный рейтинг подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В основе исследования — 5 аналитических блоков: количественные показатели, меры поддержки, инвестиционная привлекательность, инфраструктура промышленного кластера и информационная открытость. По сравнению с первым исследованием расширена оценка технологического развития предприятий. В частности, учитываются применение мер поддержки промышленной робототехники, экспортная ориентация участников кластеров, кооперационные проекты в рамках ЕАЭС, подготовка кадров и результаты интеллектуальной деятельности.

Как отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети, результаты рейтинга Минпромторга РФ подтверждают высокий уровень реализации мероприятий кластерной политики в регионе.

«Сейчас рязанские предприятия входят в 23 кластера, 16 из которых включены в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области — специализированная организация промышленных кластеров — помогает предприятиям выстраивать кооперацию и запускать совместные проекты. Для участников кластеров действуют федеральные и региональные меры, включая организацию участия в международных и российских выставках, сертификацию товаров, работ и услуг, подготовку технической документации, внедрение технологий автоматизации и цифровизации производства, организацию продвижения в интернете, проведение обучающих тренингов и семинаров», — отметила Юлия Швакова.

По словам зампреда правительства, промышленные кластеры помогают Рязанской области привлекать инвестиции, развивать производственную кооперацию, решая в том числе задачи по импортозамещению. Позиция в рейтинге позволяет не только оценить достигнутые результаты, но и четко определить задачи дальнейшей работы.