В Московском районе Рязани расследуют серию мошенничеств при продаже корпусной мебели. По данным полиции, 10 местных жителей потеряли в общей сложности более 1,3 млн рублей, так и не дождавшись оплаченных заказов.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Московскому району Рязани выяснили, что к афере причастна 43-летняя менеджер местного салона. Действуя от имени индивидуального предпринимателя, она заключала с покупателями договоры на поставку корпусной мебели и брала с них частичную или полную предоплату.

Когда сроки поставки истекали, клиенты приходили в магазин с претензиями. Сотрудница объясняла задержку проблемами на фабрике-производителе, а спустя некоторое время салон закрылся. Проверка оперативников показала, что деньги заказчиков на производство даже не поступали — их потратили на другие цели.

Среди пострадавших оказались клиенты, внесшие за мебель крупные суммы: 25-летний рязанец заплатил за невыполненный заказ 295 тысяч рублей, а 34-летняя горожанка лишилась 300 тысяч рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Московскому району возбудил в отношении представителя магазина уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ведомстве считают, что обманутых покупателей может быть больше, и просят других пострадавших обратиться в полицию с заявлениями.