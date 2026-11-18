Заместитель директора МУП «РМПТС» по сбыту Владимир Базарь провёл личный приём граждан. Рязанцы обратились к представителю ресурсоснабжающей организации с вопросами о разнице в начислениях за отопление и способах урегулирования долгов за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба предприятия.

Почему суммы в квитанциях за отопление разные

Первый посетитель попросил разъяснить, по какому принципу начисляется плата за тепло в разных объектах недвижимости. Специалисты МУП «РМПТС» ознакомили горожанина с порядком расчётов и профильными нормативными документами.

В компании уточнили, что тариф на тепловую энергию применяется единый для всех. Однако итоговая сумма в платёжке напрямую зависит от норматива потребления, который устанавливается индивидуально для многоквартирных домов. На этот показатель влияют технические характеристики здания:

этажность дома;

год постройки;

материал наружных стен и другие параметры, закреплённые в нормативах.

Списание пеней для должников в декабре

Второе обращение касалось накопившейся задолженности за коммунальные услуги. На встрече рязанцу предложили возможные варианты погашения долга и дали практические рекомендации по решению финансового вопроса.

Также в МУП «РМПТС» анонсировали скорый запуск специальной акции. Уже в декабре жители смогут списать накопившиеся пени при выполнении определённых требований. Подробные условия участия в программе предприятие пообещало опубликовать на официальном сайте или в соцсетях РМПТС на этой неделе.