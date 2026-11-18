Утром во вторник, 17 ноября, в Рязани загорелся жилой дом на улице Чапаева. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 07:17.

В результате инцидента травмы получил молодой человек 2007 года рождения. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Из-за задымления и угрозы распространения огня спасатели вывели из здания 15 жильцов.

Огонь успел распространиться на площади 16 квадратных метров. На месте происшествия работали шесть пожарных, которые задействовали две единицы спецтехники.