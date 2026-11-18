Обычная утренняя поездка едва не обернулась трагедией для двух молодых жителей Скопинского округа. Автомобиль вылетел с дороги, несколько раз перевернулся и превратился в груду металла.

Авария произошла 17 ноября около 07:20 на пустынном участке трассы, соединяющей населенные пункты Горлово, Нагиши и Клекотки. По предварительным данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель за рулем «Опель Астра» потерял контроль над машиной. Иномарка на скорости съехала с обочины прямиком в глубокий кювет, после чего произошло жесткое опрокидывание.

В салоне покореженного автомобиля находились два человека: сам водитель и его 30-летний попутчик. Удар был такой силы, что обоим потребовалась срочная медицинская помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших с травмами различной степени тяжести.

Сейчас полицейские детально восстанавливают картину произошедшего.