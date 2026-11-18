Певец Филипп Киркоров продал за 85 миллионов рублей квартиру на Земляном Валу в Москве, где жил вместе с Аллой Пугачевой, пишет «КП».

Издание уточнило, что музыкант провел детство в трехкомнатном жилище, расположенном по этому адресу. Женившись на Пугачевой, он приобрел в том же подъезде еще несколько квартир и превратил типовое жилье в элитное — с двумя этажами и семью комнатами.

Артист пытался продать недвижимость на протяжении более чем десяти лет. Сначала он выставил ценник в 200 миллионов рублей, затем снизил стоимость до 70 миллионов, но так и не нашел покупателя. В феврале этого года квартиру приобрела за 85 миллионов компания, специализирующаяся на перепродаже жилья.



«Большие апартаменты вновь разделили на четыре квартиры и теперь продают их по отдельности», — говорится в публикации.

По данным издания, из-за перепланировки, включая проем между этажами в несущей конструкции, пришлось восстанавливать исходную структуру здания и узаконивать изменения.

По завершении ремонта апартаменты разделили на три двухкомнатные квартиры и одну трехкомнатную. Одну из них уже успели продать, добавили авторы статьи.