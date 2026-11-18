Обычный бытовой холодильник в неприметной съемной квартире скрывал одну из крупнейших партий наркотиков 2026 года. Рязанские оперативники накрыли настоящую перевалочную базу теневого даркнет-магазина, изъяв более 10 килограммов запрещенных веществ — от мефедрона до ЛСД.

Масштабы находки впечатлили даже опытных сыщиков. Вместо продуктов полки холодильника были до отказа забиты килограммовыми свертками, пластиковыми контейнерами и сотнями пакетиков с криминальным «ассорти». Чтобы обезвредить 42-летнего хранителя склада, потребовалась силовая поддержка спецназа Росгвардии, взявшего штурмом конспиративную квартиру на улице Кальной.

Схема работы оптового курьера была выверена до мелочей. Безработный рязанец строго соблюдал анонимность в Сети и использовал арендованную жилплощадь исключительно как склад, проживая совершенно по другому адресу. Получая гигантские партии товара через тайники в Московской области, он перевозил их на личном авто в Рязань. Здесь, вооружившись весами и респиратором, фасовал зелье на более мелкие партии, чтобы затем вновь раскидать их через закладки в Подмосковье и Ленинградской области.

Однако строгие меры конспирации не спасли дилера от разоблачения. Экспертиза подтвердила, что изъятый арсенал включает 3,5 кг синтетики, 2,5 кг мефедрона, почти 2 кг таблеток и порошка экстази, а также гашиш, марихуану и ЛСД. Теперь вместо высоких теневых заработков фигуранту грозит внушительный тюремный срок вплоть до пожизненного — следователи завели уголовное дело за покушение на сбыт в особо крупном размере, а сам наркокурьер уже отправлен в СИЗО.

Правоохранители продолжают распутывать цепочку, чтобы выйти на создателей подпольного наркошопа. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.