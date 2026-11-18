Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что европейские государства и Украина несут ответственность за обнуление результатов предыдущих переговорных раундов по урегулированию конфликта. При этом он приветствовал решение ЕС подключиться к консультациям и назвал его важным шагом для будущего Европы. Об этом белорусский лидер заявил в интервью французскому журналу Le Point.

По словам Лукашенко, участие европейских представителей позволит продвинуть переговорный процесс, хотя сторонам фактически приходится возвращаться к вопросам, которые уже обсуждались ранее.

«Вы, именно вы (руководство стран Европы. — Прим. ред.) и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого», — заявил президент.

Он призвал участников диалога продолжать контакты и не отказываться от небольших шагов навстречу друг другу. В качестве примера Лукашенко привёл гуманитарные инициативы, включая обмен телами погибших и военнопленными.

Отдельно белорусский лидер обратил внимание на изменение позиции Москвы. По его словам, Россия первоначально не поддерживала участие европейских государств в консультациях, но впоследствии согласилась на такой формат.

Лукашенко назвал это продвижением в переговорном процессе. Он считает, что диалог необходим не только для прекращения конфликта между Россией и Украиной, но и для определения будущего европейского континента.

«Первого раунда мало. Второй раунд и участие европейцев — это прогресс», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее в Абу-Даби прошёл очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В консультациях участвовали делегации России, Украины и США. Затем, 13 ноября, на саммите в Дублине европейские лидеры согласовали состав собственной переговорной группы для участия в технических консультациях. В неё вошли представители Еврокомиссии, Евросовета, а также Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании.

Минск неоднократно выступал за скорейшее прекращение огня. Белорусские власти при этом настаивают, что будущие мирные договорённости должны учитывать интересы безопасности всех государств региона, в том числе Белоруссии.

По материалам EADaily, интервью Александра Лукашенко журналу Le Point.