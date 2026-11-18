18 ноября юбилей отмечает Елена Ивановна Буняшина — известная рязанка, которая много лет посвятила работе в структуре молодёжной политики, образования и культуры.

Елена Ивановна родилась 18 ноября 1961 года в Рязани. В 1984 году с отличием окончила Рязанский государственный радиотехнический институт (РРТИ) по специальности «Промышленная электроника», имеет квалификацию инженера электронной техники. В 2000 году прошла переподготовку в Рязанском институте развития образования по специальности «Социальный педагог».

Многим она известна по работе с молодёжью — возглавляла профильное министерство. Также Елена Буняшина занимала должность заместителя председателя правительства Рязанской области и имеет множество наград.

В декабре 2017 года Буняшина была назначена директором Рязанской областной филармонии. За время руководства филармонией она входила в число победителей всероссийского конкурса «Лучший руководитель».

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