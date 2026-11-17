Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области 17 ноября. Воздушное судно выполняло плановый полет, однако в ходе маршрута произошла катастрофа. Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило, что все находившиеся на борту 19 человек, включая членов экипажа и пассажиров, погибли.

По данным военного ведомства, падение самолета зафиксировано в безлюдном районе, что позволило избежать жертв и разрушений на земле. В качестве основной предварительной версии произошедшего рассматривается техническая неисправность бортовых систем воздушного судна.

Для установления всех обстоятельств катастрофы на месте работает комиссия ВКС России, уточнили в Минобороны РФ.