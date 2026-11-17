Молодёжный совет администрации города Рязани отметил двухлетие со дня создания. За это время объединение активных молодых людей успело реализовать множество социальных инициатив не только в стенах мэрии, но и за её пределами. Об этом сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский.

Деятельность рязанского молодёжного совета высоко оценили на областном уровне. В прошлом году объединение заняло второе место в конкурсе «Лучший молодёжный совет Рязанской области». Кроме того, ребята наладили продуктивное взаимодействие с молодёжными советами Рязаньстата, УФНС и других ведомств, регулярно обмениваются опытом и совместно реализуют общественно полезные проекты.

Одним из ярких примеров ответственной работы совета стала история с помощью пожилому ветерану труда. Активисты выяснили, что у пенсионера продувает кухонное окно, после чего нашли компанию-благотворителя, которая приобрела и установила новый стеклопакет.

Постоянно совет участвует в благотворительных акциях. Ребята взяли на себя доставку подарков детям в рамках проекта «Ёлки желаний» и сбор вещей для акции «Коробки храбрости», направленной на поддержку тех, кто особенно нуждается в помощи. Несколько раз в год активисты организуют сбор необходимых вещей для приютов животных и книг для городских библиотек.

В этом году молодёжный совет организовал три больших субботника в знаковых местах города. Волонтёры работали в Лесопарке, Парке Советско-польского братства по оружию и в зелёной зоне в районе Бутырки. В ходе мероприятий участники покрасили оборудование, отремонтировали скамейки и убрали мусор, который годами закапывался в специальную яму.

Важным направлением работы совета является взаимодействие с учащейся молодёжью. Активисты регулярно встречаются со студентами и школьниками, рассказывают о своей деятельности и помогают молодым людям определиться с выбором будущей профессии.