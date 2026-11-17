Британский журнал The Economist предупредил о возможных финансовых потрясениях, проблемах в сфере искусственного интеллекта и обострении международных конфликтов в 2027 году. Российские эзотерики — таролог Борис Зак и экстрасенс Дарья Миронова — прокомментировали эти сценарии. Их прогнозы частично совпали с опасениями аналитиков, однако в некоторых аспектах оказались значительно мрачнее, сообщает Life.ru.

Прогнозы для технологического сектора

По мнению Бориса Зака, говорить о полном крахе индустрии ИИ пока рано. Однако расклад Таро указывает на то, что активное развитие технологий затормозится, а сама отрасль войдёт в состояние застоя. Карты Четвёрка и Пятёрка Пентаклей, по его интерпретации, сигнализируют о финансовых трудностях технологических компаний, для выхода из которых потребуются радикальные решения.

Политические вызовы: Ле Пен и Трамп

Эзотерики также оценили перспективы ключевых мировых политиков. Борис Зак рассмотрел шансы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Аркан Солнце символизирует для неё благоприятные возможности, но Правосудие указывает на серьёзные юридические препятствия, которые могут осложнить путь к президентскому креслу.

Дарья Миронова, в свою очередь, предсказала ужесточение внешней политики Дональда Трампа. Экстрасенс уверена, что американский лидер будет действовать более агрессивно, чтобы сохранить политическое влияние на фоне угрозы для власти республиканцев, даже ценой собственной репутации.

Пик напряжённости и экономический кризис

Наиболее тревожный сценарий Мироновой касается международной безопасности. Она назвала конкретные сроки обострения ситуации.

«Максимальная точка напряжения приходится на весну — это конец марта и апрель. До 15 апреля будет самая пиковая точка в 2027 году, после чего пойдёт снижение напряжения», — утверждает экстрасенс.

Кроме того, Миронова предрекла масштабные экономические потрясения для Европы, США и богатых государств Ближнего Востока. Кризис, по её словам, будет связан с долговыми проблемами, миграцией и нестабильностью рынков. Особой уязвимости подвергнутся банковская сфера, цифровые валюты, акции и облигации. Полное восстановление мировой экономики может затянуться до 2030–2032 годов.

При этом Борис Зак не считает, что все опасения The Economist обязательно сбудутся. Расклад карт показывает как обоснованность аналитических предупреждений, так и их преждевременность: значительная часть описанных журналом сценариев в 2027 году не реализуется.