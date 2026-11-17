На улице Зубковой в Рязани продолжаются масштабные восстановительные работы после крупной коммунальной аварии. Специалисты МУП «Водоканал города Рязани» не ограничиваются простым устранением прорыва, а проводят полную замену аварийного участка с установкой дополнительного оборудования для повышения надежности системы.

Авария произошла 14 ноября в районе домов № 26–27, где произошел прорыв водопроводной магистрали диаметром 300 мм. Коммунальные службы сразу перевели бригады на круглосуточный режим работы. Ситуацию значительно осложняло расположение сетей: водопроводные трубы проходят под теплотрассами, что требовало от рабочих особой осторожности и точности. На период экстренных работ для жителей пострадавших домов был организован бесперебойный подвоз питьевой воды.

После локализации аварии руководство предприятия приняло стратегическое решение модернизировать данный узел. В настоящее время на объекте задействована тяжелая специализированная техника. Рабочие демонтируют поврежденные элементы и монтируют новый участок трубопровода, а также устанавливают дополнительные задвижки диаметром 300 мм.

В «Водоканале» подчеркивают, что эта модернизация принесет ощутимую пользу в будущем. Наличие новой запорной арматуры позволит при возможных неполадках перекрывать воду только на изолированном участке сети, не оставляя без ресурса большое количество абонентов одновременно. Полная замена изношенного фрагмента трубы также сведет к минимуму риск повторных порывов.