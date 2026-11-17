В Рязани перед зданием Муниципального культурного центра (МКЦ) начала работу тематическая ярмарка сладостей и локальных продуктов. Площадка будет доступна для посетителей вплоть до 22 ноября.

Организатором мероприятия выступило региональное Агентство развития бизнеса по прямому поручению губернатора Павла Малкова. Создание таких ярмарочных пространств в областном центре направлено на всестороннюю поддержку местных товаропроизводителей. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ассортимент ярмарки ориентирован на любителей качественных локальных продуктов и ручного труда. Местные производители представили широкий выбор кондитерских изделий: домашние пироги, кексы, пирожные, леденцы и разнообразные молочные десерты.

Помимо сладостей, на прилавках можно найти свежую молочную продукцию, фермерские овощи, а также уникальные сувениры и авторские работы рязанских мастеров.

Открытие ярмарки сопровождалось насыщенной культурной программой. Для рязанцев и гостей города творческие коллективы Муниципального культурного центра подготовили специальный концерт, создавший праздничное настроение для посетителей.