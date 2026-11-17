В Советском районе Рязани 28 сотрудников коммерческого предприятия, занимающегося производством строительных бетонных изделий, получили свои заработные платы в полном объеме. Выплаты стали возможны благодаря вмешательству районной прокуратуры.

В ходе плановой проверки исполнения трудового законодательства прокуроры выявили грубые нарушения со стороны руководства компании. Установлено, что в период с мая по июнь 2026 года организация систематически не выплачивала заработную плату своим работникам. К моменту вмешательства надзорного органа общая сумма накопленной задолженности превысила 5,4 миллиона рублей.

В целях оперативной защиты конституционных прав граждан прокуратура Советского района внесла директору предприятия официальное представление с требованием незамедлительно устранить допущенные нарушения.

Руководство компании выполнило требования закона, и задолженность перед всеми 28 работниками была погашена в полном объеме.