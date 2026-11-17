Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1, выпускаемое Рязанской нефтеперерабатывающей компанией (входит в НК «Роснефть»), стало лауреатом престижной Программы «100 лучших товаров России-2026». Продукт удостоен почетного звания и включен в общероссийский каталог конкурса, а предприятие получило право маркировать его специальным знаком качества. Кроме того, коллектив завода отметили почетным знаком «За достижения в области качества». Награждение прошло в рамках церемонии, приуроченной ко Всемирному Дню стандартов и Всемирному дню качества, проходящему в этом году под девизом «Россия – страна со знаком качества.

Авиационный керосин ТС-1 — это высокотехнологичное топливо с комплексом современных присадок, которое обеспечивает бесперебойную работу двигателей воздушных судов на протяжении всего межремонтного цикла. Продукт полностью отвечает стандартам эксплуатации современных реактивных двигателей.

«Мы рады получить эту награду, — отметил главный технолог Рязанской НПК Рустам Фатхеев. — Это общая победа и заслуженный результат плодотворной работы всего коллектива нашего предприятия. Топливо ТС-1 напрямую влияет на безопасность каждого полета. Мы подтвердили высокое качество нашей продукции по всем стандартам — авиакомпании и пассажиры могут быть уверены в его надежности».

Рязанская НПК — многократный победитель Программы «100 лучших товаров России». С 1998 года продукция завода регулярно входит в списки итоговых каталогов конкурса с присуждением Знака качества. В разные годы лауреатами и дипломантами Программы становились:

1998 год — рязанские бензины серии РЭК;

2000 год — масла моторные (лауреаты Программы);

2001 год — дизельное топливо с улучшенными экологическими свойствами (дипломант Программы);

2006 год — топливо дизельное Евро экологического класса 3 (лауреат Программы), бензины автомобильные экологического класса 3 (дипломанты Программы);

2007 год — бензины автомобильные для автомобилей класса Евро-4 и бензины автомобильные ULTIMATE (лауреаты Программы);

2009 год — топливо дизельное Евро 5 с содержанием серы до 10 ррм и топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт (лауреаты Программы);

2011 год — неэтилированные бензины (Премиум Евро-95 вид II; Супер Евро-98 вид II) и дизельное топливо (лауреаты Программы);

2012 год — автомобильные бензины класса 4 марок Pulsar-92 и Pulsar-95, а также топливный сжиженный углеводородный газ пропан-бутан автомобильный (включены в общероссийский каталог «100 лучших товаров России»);

2013 год — бензин автомобильный фирменный Pulsar-95, класс 5 (лауреат), бензины неэтилированные Премиум Евро-95, вид III и Супер Евро-98, вид III (дипломанты);

2014 год — топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 и дизельное топливо летнее и межсезонное ДТ-Л-К5 и ДТ-Е-К5;

2015 год — бензин неэтилированный АИ-92-К5 и дизельное топливо зимнее К5 (лауреаты);

2016 год — топливо судовое дистиллятное DMF вид I по СТО 85778267-002-2014;

2017 год — битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД 100/130 и БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014;

2018 год — автомобильный бензин высокооктановый экологического класса К5 марки АИ-100-К5 (лауреат Программы, а также награжден Почетным дипломом «Золотая сотня»);

2019 год — бензины АИ-95-К5 «Евро 6»;

2023 год — дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 1, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5;

2026 год — топливо для реактивных двигателей марки ТС-1.