Представьте именинника, который каждый год доставляет подарки миллионам людей, а сам в лучшем случае получает открытку со снежинкой, нарисованной в последний момент. Завтра, 18 ноября, как раз его день.

В России этот праздник отмечают с 2005 года, а родиной Деда Мороза считается Великий Устюг в Вологодской области. Дата выбрана с расчётом: по местным наблюдениям, к середине ноября там обычно приходят настоящие морозы. Получается, что день рождения у именинника совпадает с началом рабочего сезона. Устюжане об этом знают и каждый год встречают гостей праздничными программами.

Календарь на 18 ноября вообще богат. Это День ГИС: профессиональный праздник тех, кто учит карты думать, и, возможно, они прокладывали Деду Морозу маршрут до вашего двора. Это Всемирный день борьбы против ХОБЛ, повод в сезон простуд вспомнить про лёгкие и вовремя пойти к врачу. Это День независимости Латвии. А православный календарь отмечает день памяти святителя Ионы. Но настроение дня задаёт всё же человек в красной шубе.

Хорошо, что этот праздник ничего не требует: ни стола на двадцать персон, ни дорогих покупок. Он про то, чтобы за полтора месяца до Нового года, пока не началась предпраздничная гонка, ненадолго остановиться. Можно написать письмо от руки. Ребёнок поймёт, что его желание кто-то прочтёт, а взрослый наконец найдёт повод взять ручку, которой давно ничего не писал. Можно нарисовать открытку, пусть и с кривой ёлкой, Дед Мороз к кривизне привык. Можно просто сварить какао, включить любимый зимний фильм и объявить вечер официально праздничным.

Завтра утром выделите десять минут. Напишите три строки: что в этом году получилось, чего хочется в следующем и за что вы благодарны. Положите листок в конверт и отправьте почтой в Великий Устюг. Адрес резиденции уточните на сайте Почты России. Или оставьте письмо на подоконнике, если отправлять лень: адресат справится и так.