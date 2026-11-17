Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили об атаке на Крымский мост. По его словам, сооружение восстановят, а после завершения работ оно станет лучше прежнего.

Отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого, Песков заявил, что специалисты подготовят конкретный план восстановления переправы. В документе определят последовательность работ и сроки их выполнения.

«Тут, собственно, никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен. И будет ещё лучше прежнего», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 16 и 17 ноября ВСУ атаковали Крымский мост. После произошедшего движение автомобильного и железнодорожного транспорта по переправе приостановили. Сейчас поезда вновь пустили.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следователи устанавливают обстоятельства нападения и личности причастных к преступлению.

Военкор Александр Коц заявил, что атака на Крымский мост была организована при участии Великобритании, а украинские силы выступили непосредственными исполнителями. Удар готовили заранее, действия беспилотников и ракет координировали с точностью до нескольких минут.