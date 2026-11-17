В Рязанской области 18 и 19 ноября прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в регионе поднимется до +8 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В среду, 18 ноября, будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днём ожидаются мокрый снег и дождь. Юго-восточный ветер усилится до 7–12 м/с.

Ночью температура составит от -4 до +1 градуса, в Рязани — от -3 до -1. Днём воздух прогреется до -1…+4 градусов, в областном центре — до +1…+3.

В четверг, 19 ноября, осадки продолжатся. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ночью юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днём — 4–9 м/с.

Температура ночью составит от -1 до +4 градусов, в Рязани — от +1 до +3. Днём ожидается от +3 до +8 градусов, в областном центре — от +4 до +6.

За прошедшие сутки в регионе было облачно, ночью с прояснениями. Существенных осадков не отмечалось. Днём температура воздуха составляла +4…+5 градусов, ночью опускалась до -4…-2.

По данным климатических наблюдений за 1891–2025 годы, температурный максимум для этого периода в Рязани составил +13,6 градуса в 2010 году. Минимум зафиксировали в 1951 году — -19,1 градуса.

На реках Рязанской области сохраняется устойчивая летне-осенняя межень. Уровень воды меняется незначительно. Температура воды в Оке в районе Рязани составляет +3,8 градуса.