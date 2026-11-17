22-летняя Александра Игнатова (Трусова) вернулась на международный лёд после четырёхлетнего перерыва и сразу оказалась в центре скандала. На Гран-при в США судьи снизили ей оценки, посчитав, что фигуристка недокрутила свой знаменитый четверной лутц и допустила ряд мелких ошибок. Из-за этого «русская ракета» лишилась «золота». При этом многие звёзды фигурного катания уверены: Саша всё сделала идеально.

Но этим дело не закончилось. После награждения организаторы Гран-при показали на всеобщее обозрение знаменитое видео истерики Трусовой на Олимпиаде 2022 года в Пекине, где тогда ещё совсем юная спортсменка завоевала второе место и не смогла сдержать эмоции. Те Олимпийские игры стали настоящим испытанием для российских фигуристок, девушки находились под мощным эмоциональным прессингом.

Тому, что показали на экране, не были рады ни фигуристка, ни её тренер Этери Тутберидзе. На видео, которое публикует издание СтарХит видно, что Трусова публично выразила злость от просмотра кадров.

Американская спортсменка Эмбер Гленн тоже возмутилась: «Зачем они это сделали?! Она же была буквально несовершеннолетней на Олимпиаде! Зачем они показывают это спустя четыре года?»

Пользователи Сети встали на сторону Саши: называют её «русской ракетой», закидывают игрушками на льду и верят, что она обязательно заберёт своё «золото».

«Она возвращается после четырёхлетнего перерыва, после рождения сына. Невероятное достижение уже!» — пишут комментаторы.

Французский хореограф Бенуа Ришо, работавший с Трусовой, тоже не согласен с судейством. По его словам, он пересматривал прыжки в замедленном режиме и не увидел ошибок, которые отметили судьи.