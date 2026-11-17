Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил: в среду, 18 ноября, в Центральной России резко упадёт атмосферное давление до 730 мм ртутного столба. У метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие. Об опасном изменении погоды он написал в своём блоге в Телеграме.

В целом синоптик призвал готовиться к аномально тёплой, почти апрельской погоде. Во вторник будет облачно и немного прохладнее, чем в понедельник, в среду пойдёт мокрый снег с дождём и гололедица, а температура опустится до 0.

В четверг тёплый сектор циклона принесёт обложные дожди. Ожидается, что выпадет восемь литров на квадратный метр. Снежный покров растает. За двое суток в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков. Ночью +1…+4, днём +3…+6.

В пятницу возможны небольшие осадки, днём +2…+5. Суббота ещё будет относительно тёплой и дождливой — «прощальный поклон осени».

В воскресенье наметится перелом. Осадки перейдут в смешанную и твёрдую фазу, на термометрах останется слабый «плюс».