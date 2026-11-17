Делегация Рязанской области работала на международном экспортном форуме «Сделано в России», который 16 ноября принимал Национальный центр «Россия» в Москве. Организатором выступил Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ). Форум собрал лидеров производства, бизнеса, власти, институтов развития и зарубежных партнеров из 86 стран.

Регион представляли сотрудники Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса и областного минэкономразвития. Они участвовали в пленарном заседании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также в тематических сессиях и дискуссиях о рынках Ближнего Востока, Китая, Вьетнама, Индонезии и Африки, о новых стандартах торговли, платформенных решениях и поддержке малого бизнеса.

В рамках форума прошла церемония награждения руководителей региональных центров поддержки экспорта. Почетные грамоты министра промышленности и торговли РФ вручили за вклад в развитие экспортного потенциала регионов, поддержку малого и среднего бизнеса и продвижение отечественной продукции на международные рынки. Среди награжденных — руководитель Рязанского центра поддержки экспорта Агентства развития бизнеса Артем Лазутин. Награду вручали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.