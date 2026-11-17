Телеканал ТНТ начал съёмки нового реалити-шоу «Путь Тигра» (16+) в Китае. В проекте примут участие 21 представитель шоу-бизнеса, блогеры и спортсмены. Ведущим программы станет певец и телеведущий Анатолий Цой.

Участникам предстоит отказаться от привычного комфорта, поселиться в лагере посреди тропического леса и пройти серию физических и психологических испытаний. По замыслу создателей, проект должен проверить не только силу и выносливость героев, но и их характер, способность работать в команде и принимать непростые решения.

По легенде шоу, в глубине Китая живёт загадочный мастер, владеющий тайным знанием, способным изменить человека. Именно к нему отправятся участники, чтобы пройти так называемый Путь Тигра.

Жизнь в лагере будет подчинена строгому распорядку. Героев ждут ранние подъёмы, ежедневные тренировки, простая еда и полный отказ от мобильных телефонов. За соблюдением правил проследит мастер, который станет наставником участников, будет поощрять их успехи и наказывать за нарушения.

Программа включает восточные практики, обучение боевым искусствам и командные испытания. Участникам придётся объединяться, бороться за продолжение участия в шоу и решать, кто из соперников должен покинуть проект.

Из 21 человека до финала доберутся только шестеро. Однако победителем станет лишь один участник. Имена звёзд, которые отправятся в китайские джунгли, организаторы пока не раскрывают.

Генеральный продюсер проекта Константин Обухов рассказал, что испытания не ограничатся конкурсами. По его словам, постоянная физическая нагрузка, строгий режим и отсутствие привычных удобств будут проверять героев на прочность даже во время жизни в лагере. Особую роль в шоу отведут взаимоотношениям участников. Сегодня им предстоит действовать сообща, а завтра — определять, кому продолжить борьбу, а кому отправиться домой. Как отметил Обухов, победителем не обязательно окажется самый сильный.

Анатолий Цой станет проводником участников в необычном мире проекта. Он будет объяснять правила, сопровождать героев во время испытаний и наблюдать за тем, как меняется их поведение в непривычных условиях.

Сам ведущий признался, что его заинтересовала возможность показать, как люди справляются с ситуациями, в которых привычные способы поведения перестают работать.

«Здесь мало просто быть сильным или выносливым. Надо уметь терпеть, слышать других и принимать правила, которые ты сам не выбирал», — рассказал Цой.