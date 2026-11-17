Полицейские выявили в одном из магазинов Рязани незаконную продажу никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки. Из торговой точки на улице Трудовой изъяли 443 электронные системы доставки никотина и флаконы с жидкостями. Их общую стоимость оценили примерно в 404 тысячи рублей.

Нарушение обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Октябрьскому району Рязани во время проверки специализированного магазина.

Лабораторные исследования изъятой продукции уже завершились. На товарах отсутствовали предусмотренные законодательством средства идентификации.

В отношении 31-летнего индивидуального предпринимателя дознаватель возбудил уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность за оборот товаров без обязательной маркировки в крупном размере.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства незаконной деятельности, а также выясняют происхождение продукции и каналы её поставки.