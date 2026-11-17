В микрорайоне Заречный Скопинского муниципального округа за несколько часов произошли два пожара с легковыми автомобилями. Об этом 17 ноября сообщили в региональном управлении МЧС.

Первый вызов поступил спасателям 15 ноября в 23:41. Машина загорелась на улице 40 лет Победы. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

Утром 16 ноября, в 04:06, пожарные получили сообщение о втором происшествии. На этот раз автомобиль загорелся на улице Полевой. Огонь распространился на площади 4 квадратных метра.

В каждом случае на место выезжали четыре пожарных и две единицы техники.

Всего за сутки подразделения МЧС ликвидировали в Рязанской области три пожара: два техногенных и одно возгорание мусора.