Минобороны России заявило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и инфраструктуры Украины в ночь на 17 ноября.

По информации ведомства, Вооружённые силы РФ применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

Под удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, участвующие в производстве крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Кроме того, поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях.

В Минобороны добавили, что целями стали объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.