Вечером 16 ноября на территории Рязанской области введен режим «беспилотной опасности». Оповещение о введении ограничительных мер поступило жителям региона в 20:07.

В связи с сохраняющейся угрозой власти призывают граждан проявлять максимальную бдительность и соблюдать меры безопасности. Избегать нахождения на открытых пространствах, не подходить к окнам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, обнаружения подозрительных предметов или беспилотных летательных аппаратов необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.