Комментатор ISU объяснил судейский скандал вокруг Трусовой в США

Возвращение российской фигуристки Александры Трусовой на международный лед дало мощный импульс развитию и популярности женского одиночного катания. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил комментатор Международного союза конькобежцев (ISU) Марк Ханретти, комментируя итоги недавнего этапа Гран-при в США.

В минувшие выходные на четвертом этапе серии Гран-при в Эверетте (штат Вашингтон) Трусова завоевала серебряную медаль. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 213,90 балла, уступив первое место представительнице Японии Ами Накаи (236,81 балла).

«Возвращение Трусовой пошло на пользу женскому одиночному катанию. Безусловно, она невероятно популярна, и очень здорово видеть, как бурно реагирует публика на ее возвращение», — сказал Ханретти.

Этот успех стал важной вехой в карьере спортсменки. В августе 2025 года Трусова стала матерью, а в январе 2026 года, после четырехлетнего перерыва, возобновила соревновательную практику.

Коснувшись темы справедливости оценок, которая вызвала волну дискуссий в социальных сетях, комментатор признался, что не работал на турнире Skate America и не изучал протоколы детально. Тем не менее, он отметил, что видел в сети обсуждения решений арбитров касательно недокрутов в каскадах из тройных прыжков российской спортсменки.

По мнению Ханретти, корень зрительского недовольства кроется в специфике судейства. «Мне кажется, что тонкости выставления оценок за компоненты программы сложнее для восприятия широкой аудиторией. Возможно, именно это усиливает чувство разочарования и раздражения у зрителей», — пояснил эксперт, добавив, что понимает эмоции болельщиков.

Марк Ханретти пообещал на предстоящем этапе Гран-при в Японии максимально подробно, точно и доступно разъяснять зрителям все нюансы происходящего на льду и логику судейских решений.