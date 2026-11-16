В своей квартире найдена мертвой актриса из «Звездных войн» Тина Симмонс

Британская актриса и профессиональный каскадер Тина Симмонс найдена мертвой. Об этом сообщает издание Daily Mail. Тело артистки было обнаружено в ее квартире. На данный момент точные причины смерти не называются.

«Я опустошена. Тина Симмонс. Найдена мертвой в своей квартире. Ужасно», — приводит издание слова подруги актрисы Мэдлин Смит.

Тина Симмонс — британская актриса, прославившаяся благодаря своим эпизодическим ролям и работе дублером в известных франшизах. Она участвовала в съемках «Звездных войн», нескольких фильмов о Джеймсе Бонде, а также в «Темном рыцаре» и «Человеке-пауке». За свою карьеру Симмонс сыграла более 200 ролей в кино и сериалах, однако ее имя часто не появлялось в титрах.