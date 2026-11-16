В Рязани проверят законность вырубки деревьев в парке Дашково-Песочня

Жители Рязани потребовали провести проверку в связи с масштабной вырубкой деревьев в дендропарке микрорайона Дашково-Песочня. По словам горожан, в зеленой зоне были уничтожены здоровые, жизнеспособные деревья.

Свои жалобы и призывы обратить внимание на ситуацию рязанцы оставили в комментариях к публикациям губернатора Павла Малкова в социальных сетях. Местные жители подчеркивают, что дендропарк является важной рекреационной зоной для района, и выражают обеспокоенность необратимым ущербом, нанесенным зеленым насаждениям.

В администрации города Рязани заверили, что берут ситуацию на контроль.