Рязанцев предупредили об отключении воды на двух улицах 17 ноября

МП «Водоканал города Рязани» предупредило жителей о временном прекращении подачи холодной воды во вторник, 17 ноября 2026 года. Отключение связано с проведением необходимых ремонтных работ на водопроводных сетях, направленных на повышение надежности и бесперебойности системы водоснабжения.

Наиболее масштабные работы пройдут на улице Зубковой. Здесь подача воды будет приостановлена с 10:00 до 21:00. В зону ограничения попадают д. 26в (МБДОУ Детский сад №7), 26, 26 ст. 2 (ЦТП-30), 26 корп.1, 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 27 корп. 2, 27 корп. 3 (ГБУ РО ГКБ №11), 27 корп.3, 27 корп.4, 27 корп. 5, 27 корп. 6, 28, 28 корп.1, 29 (МБОУ Школа №71).

Кроме того, ремонтные работы затронут улицу Есенина. Здесь подача холодной воды будет прекращена в более ранние сроки: с 09:00 до 17:00 по адресу: дом 38.