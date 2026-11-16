Рязанцы могут требовать перерасчет за отопление, если в квартире холодно

Если в отопительный сезон в квартире температура опускается ниже установленных норм или тепло отключают на длительное время, жители имеют полное право на перерасчет платы за эту коммунальную услугу. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области напомнило о правилах, закрепленных в постановлении Правительства РФ № 354.
Требования к качеству отопления четко регламентированы. В жилых комнатах температура воздуха не должна опускаться ниже +18 °C, а в угловых комнатах — ниже +20 °C.
В ночной период, с 0:00 до 5:00, по правилам допускается снижение температуры максимум на 3 °C от норматива. В остальное время суток такое снижение недопустимо. При этом превышение нормы в большую сторону также ограничено и не должно составлять более 4 °C.
Зимой отопление должно подаваться круглосуточно и бесперебойно. Однако в случае аварий или ремонтных работ допускаются кратковременные перерывы, длительность которых зависит от текущей температуры в помещении:
- Если в комнатах не ниже +12 °C — не более 16 часов подряд.
- Если температура от +10 °C до +12 °C — не более 8 часов подряд.
- Если температура от +8 °C до +10 °C — не более 4 часов подряд.
Важно помнить, что суммарная продолжительность всех перерывов за один месяц не должна превышать 24 часов.
Если вы обнаружили, что в квартире холодно, действуйте по следующему алгоритму:
- Сообщите о проблеме. Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей организации (УО). Самый удобный способ — оставить заявку в разделе «Аварийная заявка» в приложении «Госуслуги Дом». Диспетчер обязан зарегистрировать ваше обращение.
- Согласуйте время проверки. Договоритесь с УО о времени, когда сотрудник придет к вам для составления акта о ненадлежащем качестве услуги.
- Зафиксируйте температуру. Вместе с представителем УО измерьте температуру в квартире и подпишите акт проверки. Если представитель УО не пришел в согласованное время, вы имеете право составить акт самостоятельно. Для этого потребуются подписи двух соседей и председателя совета многоквартирного дома.
- Подайте заявку на перерасчет. После получения акта подайте заявку на перерасчет через приложение «Госуслуги Дом», приложив скан или фото составленного документа. В приложении уже есть готовый шаблон такого обращения.