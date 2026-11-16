Рязанцы могут требовать перерасчет за отопление, если в квартире холодно

Если в отопительный сезон в квартире температура опускается ниже установленных норм или тепло отключают на длительное время, жители имеют полное право на перерасчет платы за эту коммунальную услугу. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области напомнило о правилах, закрепленных в постановлении Правительства РФ № 354.

Требования к качеству отопления четко регламентированы. В жилых комнатах температура воздуха не должна опускаться ниже +18 °C, а в угловых комнатах — ниже +20 °C.

В ночной период, с 0:00 до 5:00, по правилам допускается снижение температуры максимум на 3 °C от норматива. В остальное время суток такое снижение недопустимо. При этом превышение нормы в большую сторону также ограничено и не должно составлять более 4 °C.

Зимой отопление должно подаваться круглосуточно и бесперебойно. Однако в случае аварий или ремонтных работ допускаются кратковременные перерывы, длительность которых зависит от текущей температуры в помещении:

Если в комнатах не ниже +12 °C — не более 16 часов подряд.

Если температура от +10 °C до +12 °C — не более 8 часов подряд.

Если температура от +8 °C до +10 °C — не более 4 часов подряд.

Важно помнить, что суммарная продолжительность всех перерывов за один месяц не должна превышать 24 часов.

Если вы обнаружили, что в квартире холодно, действуйте по следующему алгоритму: