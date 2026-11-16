Рецидивист угрожал зарезать жену из-за неправильно поставленной тарелки в Рязанской области

В Александро-Невском округе сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством собственной супруге. Мужчина, ранее уже судимый за аналогичное преступление, был разыскан на территории фермы в окрестностях села Просечье.

Поводом для вмешательства правоохранительных органов стало сообщение 24-летней жительницы села. Женщина обратилась в межмуниципальный отдел МВД России «Ряжский» и рассказала, что ее нетрезвый супруг в ходе ссоры схватил кухонный нож и пригрозил расправой. Испугавшись за свою жизнь, заявительница выбежала из дома и обратилась в полицию, опасаясь возвращаться домой.

Участковые уполномоченные полиции немедленно выехали по указанному адресу. Прибыв на место, они выяснили, что злоумышленник успел скрыться. Благодаря оперативным розыскным мероприятиям мужчина был обнаружен на территории фермы в окрестностях села, где он прятался. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По предварительной информации, поводом для агрессии послужил бытовой повод — мужчине не понравилось, как супруга поставила тарелку на стол. В состоянии алкогольного опьянения он схватил кухонный нож и пригрозил зарезать жену, если подобное повторится.

Мужчина ранее уже был осужден за угрозу убийством. Тогда поводом для агрессии также послужила мелочь — ему показалось, что супруга неприветливо встретила его после работы. По имеющимся данным, в последнее время подозреваемый регулярно злоупотреблял спиртным.

Дознаватель полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.