Песков оценил эффективность российской ПВО после атаки на Крымский мост

Российские системы противовоздушной обороны показывают высокую эффективность, но не могут гарантировать стопроцентную защиту объектов при массированных атаках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, результативность работы ПВО во многом зависит от профессионализма российских военнослужащих. Песков назвал их службу героическим трудом.

«Ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов различные объекты. Но, тем не менее, эффективность очень высокая», — пояснил представитель Кремля.

Отдельно Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Крымским мостом после атаки украинских беспилотников.

По его словам, специалисты оценивают полученные сооружением повреждения. Предварительно они незначительные. Подробную информацию должен предоставить Минтранс России.

Песков уточнил, что движение по Крымскому мосту продолжается.

«Сообщение по мосту продолжается, поэтому информация от Минтранса последует», — заявил пресс-секретарь президента.