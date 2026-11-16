Из школьного учебника литературного чтения для третьего класса исключили четверостишие из стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» со строками «Выпьем с горя; где же кружка?». Решение вызвало дискуссию среди представителей литературного сообщества. Своими оценками ситуации они поделились с Life.ru.

Литературовед Наталья Михайлова предположила, что причиной сокращения могла стать антиалкогольная пропаганда. По её мнению, удалять эти строки из произведения не стоило.

Михайлова напомнила, что «Зимний вечер» посвящён в том числе отношениям Пушкина с няней Ариной Родионовной. Она сопровождала поэта во время ссылки в Михайловское, поддерживала его в непростой период жизни и оставалась одним из самых близких ему людей.

Ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов отнёсся к сокращению спокойнее. Он предположил, что составители учебника решили убрать упоминание алкоголя, чтобы не знакомить с ним младших школьников. При этом писатель заметил, что подобные изменения уже встречались в прежних изданиях.

По словам Варламова, исключённое четверостишие связано с обстоятельствами, в которых Пушкин создавал стихотворение. Во время ссылки в Михайловском поэт тяжело переживал разрыв с привычной жизнью, увольнение со службы и конфликт с родителями. Он не знал, когда сможет вернуться.

Зима, одиночество и неопределённость будущего отражались в его настроении. Именно поэтому, считает писатель, строки о желании выпить с горя передавали реальные переживания автора.

Ранее Life.ru сообщил об исключении четверостишия из школьного учебника. На пропуск обратила внимание жительница Петербурга, которая помогала сыну учить стихотворение. В более ранних изданиях произведение публиковали полностью. Официальные причины редакционного изменения не уточнялись.