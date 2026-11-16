В 2027 году выгоднее всего планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из этих месяцев предусмотрено по 22 рабочих дня. Январь, февраль и май окажутся менее выгодными для работников на окладе из-за продолжительных праздничных выходных. Об этом рассказал юрист hh.ru Александр Кузнецов.

Почему одни месяцы выгоднее других

Размер отпускных рассчитывают исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. При этом зарплата за месяц зависит от количества рабочих дней.

Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше финансовые потери при уходе в отпуск. В январе, феврале и мае рабочих дней меньше из-за праздников. Поэтому стоимость одного рабочего дня выше, а отпускные могут оказаться заметно меньше обычной зарплаты за тот же период.

Как увеличить продолжительность отдыха

Работникам на окладе стоит учитывать и расположение выходных. Субботы и воскресенья не входят в число календарных дней ежегодного отпуска, если на них не приходятся праздничные дни. Поэтому отпуск можно присоединить к обычным выходным и получить более продолжительный непрерывный отдых.

Еще один способ сэкономить отпускные дни — разделить ежегодный отдых на несколько частей. Короткие периоды по 3–4 рабочих дня можно присоединить к государственным праздникам. Основную часть продолжительностью 14 календарных дней разумнее запланировать на месяц с 22 рабочими днями.

Например, при распределении 28 дней отпуска по следующей схеме можно получить 52 дня отдыха:

3 дня в феврале — 8 дней непрерывного отдыха;

4 дня в марте — 9 дней;

4 дня в мае — 10 дней;

14 дней в июле;

3 дня в ноябре — 9 дней.

Александр Кузнецов отдельно привел пример с ноябрьскими праздниками: отпуск с 1 по 3 ноября позволит отдыхать девять дней подряд. Продолжительный отдых можно организовать и в конце апреля, присоединив отпускные дни к майским праздникам.

Когда нужно согласовать даты отпуска

График отпусков на 2027 год работодатель должен утвердить не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года, то есть до середины декабря 2026-го.

После утверждения график становится обязательным для обеих сторон. Изменить запланированные даты можно только по договоренности с руководителем.

Поэтому сотрудникам, которые хотят выбрать наиболее выгодный период для отдыха, стоит сообщить о своих пожеланиях работодателю до утверждения графика.