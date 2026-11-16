Фото: vk.ru/teplosetirzn
Общество

В Рязани 16 ноября отключили отопление и горячую воду в жилых домах и социальных учреждениях

Автор Алексей Самохин

В Рязани 16 ноября временно приостановили подачу отопления и горячей воды в жилые дома и социальные учреждения в районе улицы Островского. Об этом сообщили в РМПТС.

Отключение произошло в 09:45 из-за повреждения тепловых сетей возле дома № 47/1 на улице Островского.

Под ограничение попали следующие адреса:

  • Улица Островского: дома № 37/16, 39, 41, 43, 45, 46, 47/1, 48/77, 49Б.
  • Улица Стройкова: дома № 67, 67 к. 1, 69, 69 к. 1, 71.
  • Улица Черновицкая: дом № 18.
  • Проезд Гоголя: дома № 2, 3, 4А, 7.

Без отопления и горячей воды временно остались роддом № 2, школы № 33 и 42, детские сады № 80 и 88.

Завершить ремонт специалисты рассчитывают к 20:00. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону РМПТС: 55-05-86.

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